ВСУ "прорвали" воздушный щит РФ: минус три ЗРК и центр управления (видео)

Силы беспилотных систем уничтожили эшелонированную систему ПВО противника на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил Беспилотных Систем Вооруженных Сил Украины.
Как отметили в ведомстве, операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три российских ЗРК, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.
Были поражены:
"Противник использует ЗРК различного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта", - сказано в сообщении.
Стоит заметить, что вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве.
Ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении. Это ослабило способность противника защищать свои позиции от воздушных атак.
А вот на Волчанском направлении украинские военные успешно уничтожили точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который враг пытался замаскировать под скворечник.
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