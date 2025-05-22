ВСУ "прорвали" воздушный щит РФ: минус три ЗРК и центр управления (видео)

Как отметили в ведомстве, операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три российских ЗРК, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.

Были поражены:

"Тор" (неустановленной модификации) - радиус перехвата воздушных целей до 15 км;

"Бук-М3" (уничтожен) - самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;

С-300 - предназначен уничтожать авиацию и перехватывать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 200 км.

"Противник использует ЗРК различного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве.