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ВСУ "прорвали" воздушный щит РФ: минус три ЗРК и центр управления (видео)

Иллюстративное фото: дроны уничтожили российскую ПВО в Донецкой области ( mil.in.ua)
Автор: Наталья Кава

Силы беспилотных систем уничтожили эшелонированную систему ПВО противника на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил Беспилотных Систем Вооруженных Сил Украины.

Как отметили в ведомстве, операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три российских ЗРК, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.

Были поражены:

  • "Тор" (неустановленной модификации) - радиус перехвата воздушных целей до 15 км;
  • "Бук-М3" (уничтожен) - самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;
  • С-300 - предназначен уничтожать авиацию и перехватывать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 200 км.

"Противник использует ЗРК различного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве.

Успехи украинских бойцов

Ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении. Это ослабило способность противника защищать свои позиции от воздушных атак.

А вот на Волчанском направлении украинские военные успешно уничтожили точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который враг пытался замаскировать под скворечник.

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