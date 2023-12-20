Володимир Фітьо, Сухопутні війська: Повістка – це не відправка на фронт

Про проведення мобілізації в Україні під час війни, про те, де та як ТЦК може вручати повістки і кого мобілізують на фронт під час війни – в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Впродовж останніх місяців у суспільстві накопичилось чимало скарг на проведення мобілізації та свавілля з боку представників ТЦК. Військові та політики наполягають на тому, що необхідно внести зміни в порядок проведення мобілізації та військовий облік, однак зараз усе це поки на етапі напрацювань та ідей, про які вже раніше писало РБК-Україна.

Що відбувається з мобілізацією зараз, які проблеми та виклики є, чому трапляються резонансні інциденти під час вручення повісток – в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

– Які на сьогодні є законні способи вручення повісток?

– Заходи з оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади. Це можуть бути представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад. Це саме ті особи, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним для того, щоби вони з'явилися в свій ТЦК та СП для проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних.

– Чи законними є вкидання повісток у поштові скриньки або, наприклад, всування цих повісток у двері квартир?

– Якщо це, наприклад, свідомий громадянин – то це його ні до чого не зобов'язує, але це інформує про те, що йому варто звернутися до свого ТЦК та СП. Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І в такий спосіб цю людину просто проінформували. В принципі вона може цю повістку просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто у руки.

Якщо людина в такий спосіб не уникає оновлення своїх військово-облікових даних чи мобілізації – то вона, звичайно, після того як побачить, що в нього є така повістка, з'явиться у свій ТЦК та СП і оновить свої дані, ба більше, якщо у людини є якісь законні причини на отримання відстрочки.

– Є зараз чимало скарг на дії представників ТЦК. Наприклад, коли вони чи то силою хапають людей на вулицях, чи то намагаються ломитися до когось додому. Чому так відбувається? Чи є це законно і чи є це нормою?

– Ми як командування Сухопутних військ за проведення усіх заходів оповіщення, заходів, які проводяться з мобілізації, виключно в законних рамках. Якщо є такі випадки (коли до когось застосовують силу чи ломляться додому, - ред), громадянам необхідно звертатися в поліцію, телефонувати на гарячу лінію. Але не слід забувати, що, окрім прав, у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина – це захист Батьківщини, який прописаний у Конституції.

І коли починають розбиратися в таких ситуаціях, то виявляється, що в більшості випадків громадяни намагалися (під час таких конфліктів, - ред.) уникнути мобілізації. Є, звичайно, і порушення зі сторони працівників ТЦК – з усіх таких випадків проводяться розслідування і надається правова оцінка їхніх дій.

– А як законослухняна людина, яка стала учасником такої ситуації, може себе захистити в цьому? До кого можна звертатися?

– Для початку, варто пам'ятати, що ми знаходимося в правовому режимі воєнного стану. Всім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, які засвідчують як мінімум їхню особу. А якщо є військово-обліковий документ, питання до військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років взагалі будуть відсутні.

Якщо ж є якісь порушення зі сторони військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, необхідно звертатися в поліцію або на гарячу лінію Міністерства оборони. Всі такі випадки фіксуються. І, звичайно, ми за проведення заходів з оповіщення мобілізації тільки у рамках закону.

– Протягом останнього тижня резонанс у соцмережах викликали відео, де представники ТЦК разом з правоохоронцями ходять по ресторанах. І також окрема історія – це коли їх фіксували у спортзалах. Скажіть, це законно чи ні?

– Якщо би представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки – це було би дивно. А спортзал – це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування. І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію.

– У яких випадках людина в певних реєстрах чи документально буде числитися ухилянтом?

– Якщо військовозобов'язаний громадянин чоловічої статі змінив місце проживання, наприклад, переїхав з Києва до Львова і в семиденний термін не став на облік до нового територіального центру комплектування за місцем проживання, праці тощо – усі оповіщення для нього будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де він стоїть на військовому обліку. Тобто йому надалі будуть приходити повістки за київською пропискою.

Для чого проводяться усі ці заходи оповіщення? Саме для уточнення військово-облікових даних, тому що деякі громадяни в такий спосіб ухиляються від свого конституційного обов'язку. Тобто не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік до нового територіального центру комплектування та соціальної підтримки, намагаються уникнути мобілізації.

Зараз працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Але на даний момент він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами. Коли відповідний законопроект буде прийнято, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних. І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

На даний момент електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі. Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює – усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть.

– А що ще змінить запуск цього реєстру?

– Це спростить проведення мобілізації ресурсів – як людських, так і транспортних, і багато іншого. Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка – це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу.

Я хочу наголосити, що перша повістка – це означає, що треба лише з'явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд. І лише тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водій і придатні до проходження військової служби – тільки тоді вам буде надана друга повістка, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання мінімум місяць. Якщо ж професія є складнішою, то навчання може тривати і два, і три місяці. Також навчання проходять і за кордоном у наших іноземних партнерів – і в Великобританії, і в Іспанії, і Німеччині, і Польщі, і в інших країнах.

– Варто сказати, що, з одного боку, тут працює російська пропаганда. Але з іншого боку, свою роль відіграють і такі дії представників ТЦК, які теж не сильно додають бажання йти у військо, коли є випадки, що людям заломлюють руки.

– Кількість таких випадків насправді не є критичною і не є великою. Просто за рахунок їхнього поширення в медіа і за рахунок російської пропаганди здається, що це відбувається привселюдно і повсякчас. А таких випадків насправді небагато і по усіх них приймаються відразу адекватні заходи. Крім того, зараз у ТЦК та СП більшість військовослужбовців – це ті, хто повернувся з фронту, хто отримав поранення, хто має контузії, хто був мобілізований і воював саме на фронті. І я думаю, для них вкрай образливо чути якісь негативні слова в свою сторону. А російська пропаганда саме це і розганяє – що це "тилові щурі", що "їх треба відправляти на фронт". Вони вже були на фронті. Вони вже повернулися з фронту. І зараз вони допомагають проводити заходи оповіщення.

Тому тим громадянам, які намагаються уникнути мобілізації і хочуть різними словами образити цих військовослужбовців з ТЦК – повірте, їм дуже неприємно чути такі речі у свою сторону, тому що вони вже свій обов'язок виконали. І вони зараз, навпаки, намагаються допомогти й захистити нашу країну саме на тій посаді, на якій вони можуть виконувати свої обов'язки.

– Чи вручають зараз повістки чоловікам з вісімнадцяти років?

– Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років – ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП. Тому що для вступу у вищі навчальні заклади, заклади середньої технічної освіти необхідно мати приписне свідоцтво зі свого ТЦК та СП. Так – їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще – мати ці всі документи при собі і всі ці питання відразу знімаються. Повістка – це не відправка на фронт. Повістка – це для уточнення облікових даних.

– Чи мобілізують чоловіків з вісімнадцяти років на фронт?

– У нас зараз є ще дійсна військова строкова служба. Тобто це категорія призовників віком від 18 до 27 років. Такі чоловіки зараз по мобілізації не призиваються. Коли така категорія людей хоче захищати Батьківщину – вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується студентів. Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі – то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років.

– Кого зараз не вистачає війську?

– Зараз у нас є потреба у формуванні нових бригад. Тобто зараз усі професії у Збройних силах та Силах оборони загалом затребувані. Кожен охочий може – зараз є така можливість – вибрати для себе професію. Для цього є така форма проходження військової служби як контрактна. Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Наприклад, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся у свій територіальний центр комплектування і кажете: "я хочу захищати Україну на контракті і хочу служити саме в тій бригаді". І ви попадете саме на цю посаду саме в цю бригаду, підписавши контракт. Є така форма контракту як до оголошення демобілізації. І ви, відповідно, приходите і проходите службу саме на цій посаді.

– А чи правильно я розумію, що це є для контрактників, але для тих, хто проходить по мобілізації – вони не можуть обирати, де саме проходити службу, так?

– Так. Під час мобілізації здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого. Якщо, звичайно, він IT-інженер або він, наприклад, фаховий будівельник, або він водій – то тут уже йде скерування ближче до його фаху. Але крім того, всіх мобілізованих навчають у навчальних центрах мінімум місяць часу, протягом цього місяця мобілізований здобуває найпростішу професію – це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. І це може зайняти і два, і три місяці.

– Щодо етапів після вручення повістки. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, коли людина отримує повістку – вона приходить у ТЦК, і що йде далі покроково?

– Перший етап – це отримання повістки. Після того як людина з'явилася в ТЦК та СП, вона проходить там медичний огляд і надає всі свої документи. Якщо є право на отримання відстрочки – це право надається. Якщо немає права і якщо фах людини є зараз затребуваним, вона отримує другу повістку, яка вже є мобілізаційним розпорядженням, за яким військовозобов'язаний громадянин з'являється за вказаними місцем та датою з необхідним переліком документів та речей. І далі ця людина уже скеровується в навчальний центр.

У навчальному центрі рекрут – мобілізований громадянин – проходить навчання мінімум місяць. Це базова військова підготовка – професія стрільця. Далі, якщо ця професія залишається, мобілізована особа ще проходить бойове злагодження і тільки після цього відправляється до своєї військової частини. Тобто шлях мобілізованого достатньо великий і він не відразу відправляється на фронт.

– Які документи мають бути у людини для відстрочки від мобілізації?

– Весь перелік документів та причин вказаний на сайті Верховної Ради. Там є закон про мобілізацію. Для прикладу, основні причини такі: якщо військовозобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, якщо доглядає за неповносправними батьками та, наприклад, які мають інвалідність і потребують постійного догляду. Є ще причини за станом здоров'я тощо. Тобто перелік причин чітко визначений і опублікований.

Але якщо у військовозобов'язаного є якась з цих умов – він має особисто проінформувати про них свій ТЦК та СП. Тому що трапляються випадки, коли піднімається "хайп", що когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку. Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду – це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто.

Для студентів, які навчаються – раз на рік вони мають подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання в такому-то виші. Вони мають це все робити особисто. На жаль, трапляються випадки, що з якоїсь причини ці документи не надаються. І потім російські медіа підхоплюють таку тему, що забирають в армію чоловіка, у якого мати з інвалідністю. А насправді, якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки. Відповідно, за законодавством ТЦК та СП все робить правильно. А людські емоції кажуть, що ми порушуємо закон.

– А що в нас зараз з мобілізацією жінок? Чи підлягають вони обов'язковому обліку?

– Знаєте, це окрема історія. Росіяни теж намагалися її розхитати скаженим темпами – що ми нібито беремо жінок і відразу мобілізуємо їх. Насправді все набагато простіше. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення свого вишу вони знали, що вони військовозобов'язані і мали стати на військовий облік до свого ТЦК та СП.

Так – звичайно, був період, коли знищувалася система військового обліку, це всі прекрасно знають. І дехто, можливо, цього не зробив – тобто не став на військовий облік. Зараз же немає таких проблем взагалі, тому що наші жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК та СП, домовляються, коли їм є можна прийти, проходять медичний огляд, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік і продовжують займатись своєю роботою. Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю.

Але була, звичайно ж, суспільна напруга, було багато фейків, багато "вкидів". Треба користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоби не було сумнівів. Адже якщо якась новина у вас викликає гостру реакцію – отже треба розуміти, що десь є якась маніпуляція. В даному випадку це була звичайна маніпуляція зі сторони Російської федерації, були "вкиди", були фейки.

Хто хоче долучитися до Збройних сил України серед жінок – це можна зробити самостійно, можна звернутись і за мобілізацією, якщо професія є затребувана. У нас у війську є жінки-артилеристи, є жінки-пілоти в армійській авіації. Тобто фах для жінок у Силах оборони широкий, але це виключно за власним бажанням.