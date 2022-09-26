ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана: карта боїв на ранок

Схід: (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними експертів, українські сили успішно форсували річку Оскол на сході від Ізюму і, найімовірніше, взяли під контроль населений пункт Маліївка, що знаходиться на адмінкордоні з Донецькою областю.

Українські війська продовжують вести бої з російськими окупантами в районі

Донецька область

За даними ISW, Збройні сили України мають успіх на Донецькому напрямі. Українським військам, напевно, вдалося звільнити населений пункт Шевченко у Донецькій області. Однак підтверджень Генштабу ЗСУ наразі немає.

Крім того, запеклі бої продовжуються в районі Бахмута. Цей район один із небагатьох, де російські війська намагаються наступати на позиції українських захисників.

Південь

Окупанти почали застосовувати нову тактику із застосуванням іранських дронів-камікадзе. Активно безпілотники використовуються на півдні – у районі Одеської та Херсонської областей. Незважаючи на це ЗСУ намагаються просуватися на південних рубежах, знищуючи переправи та тилові позиції російських військ. Зокрема, за минулу добу знову було завдано удару по Антонівському мосту в Херсоні.

При цьому повідомляється, що окупанти мають намір підтягнути на південь нові сили, які планується зібрати у рамках мобілізації у Криму.