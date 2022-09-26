ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана: карта боев на утро

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции в Донецкой области. ВСУ ведут ожесточенные бои с оккупантами в окрестностях Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
По данным экспертов, украинские силы успешно форсировали реку Оскол на востоке от Изюма и, скорее всего, взяли под контроль населенный пункт Малиевка, который находится на админгранице с Донецкой областью.
Украинские войска продолжают вести бои с российскими оккупантами в районе
Согласно данным ISW, Вооруженные силы Украины имеют успех на Донецком направлении. Украинским войскам, вероятно, удалось освободить населенный пункт Шевченко в Донецкой области. Однако подтверждений Генштаба ВСУ на данный момент нет.
Кроме того, ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута. Этот район один из немногих, где российские войска пытаются наступать на позиции украинских защитников.
Оккупанты начали применять новую тактику с применением иранских дронов-камикадзе. Активно беспилотники используются на юге - в районе Одесской и Херсонской областей. Несмотря на это ВСУ пытаются продвигаться на южных рубежах, уничтожая переправы и тыловые позиции российских войск. В частности, за минувшие сутки снова был нанесен удар по Антоновскому мосту в Херсоне.
При этом сообщается, что оккупанты намерены подтянуть на юг новые силы, которые планируется собрать в рамках мобилизации в Крыму.
Напомним, по данным ISW, глава Кремля Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации.
При этом, как утверждает британская разведка, в рамках мобилизации Россия уже призвала несколько десятков тысяч человек без военного опыта. После минимальной подготовки их направят на украинский фронт.