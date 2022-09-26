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ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана: карта боїв на ранок

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Донбас, Понеділок 26 вересня 2022 10:01
ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана: карта боїв на ранок Фото: ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують контрнаступальні операції у Донецькій області. ЗСУ ведуть запеклі бої з окупантами на околицях Лимана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана: карта боїв на ранок

Схід: (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними експертів, українські сили успішно форсували річку Оскол на сході від Ізюму і, найімовірніше, взяли під контроль населений пункт Маліївка, що знаходиться на адмінкордоні з Донецькою областю.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана: карта боїв на ранок

Українські війська продовжують вести бої з російськими окупантами в районі Карпівки, Нового, Рідкодубу та Новосергіївки. У разі просування та звільнення цих територій українські війська зможуть взяти позиції ворога біля Лимана в оперативне оточення.

Донецька область

За даними ISW, Збройні сили України мають успіх на Донецькому напрямі. Українським військам, напевно, вдалося звільнити населений пункт Шевченко у Донецькій області. Однак підтверджень Генштабу ЗСУ наразі немає.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана: карта боїв на ранок

Крім того, запеклі бої продовжуються в районі Бахмута. Цей район один із небагатьох, де російські війська намагаються наступати на позиції українських захисників.

Південь

Окупанти почали застосовувати нову тактику із застосуванням іранських дронів-камікадзе. Активно безпілотники використовуються на півдні – у районі Одеської та Херсонської областей. Незважаючи на це ЗСУ намагаються просуватися на південних рубежах, знищуючи переправи та тилові позиції російських військ. Зокрема, за минулу добу знову було завдано удару по Антонівському мосту в Херсоні.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам на околицях Лимана: карта боїв на ранок

При цьому повідомляється, що окупанти мають намір підтягнути на південь нові сили, які планується зібрати у рамках мобілізації у Криму.

Нагадаємо, за даними ISW, глава Кремля Володимир Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати населення Росії до війни та мобілізації.

При цьому, як стверджує британська розвідка, у рамках мобілізації Росія вже закликала кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду. Після мінімальної підготовки їх спрямують на український фронт.

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