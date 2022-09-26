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ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана: карта боев на утро

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Донбасс, Понедельник 26 сентября 2022 10:01
ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана: карта боев на утро Фото: ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции в Донецкой области. ВСУ ведут ожесточенные бои с оккупантами в окрестностях Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана: карта боев на утро

Восток: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным экспертов, украинские силы успешно форсировали реку Оскол на востоке от Изюма и, скорее всего, взяли под контроль населенный пункт Малиевка, который находится на админгранице с Донецкой областью.

ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана: карта боев на утро

Украинские войска продолжают вести бои с российскими оккупантами в районе Карповки, Нового, Редкодуба и Новосергеевки. В случае продвижения и освобождения этих территорий украинские войска смогут взять позиции врага возле Лимана в оперативное окружение.

Донецкая область

Согласно данным ISW, Вооруженные силы Украины имеют успех на Донецком направлении. Украинским войскам, вероятно, удалось освободить населенный пункт Шевченко в Донецкой области. Однако подтверждений Генштаба ВСУ на данный момент нет.

ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана: карта боев на утро

Кроме того, ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута. Этот район один из немногих, где российские войска пытаются наступать на позиции украинских защитников.

Юг

Оккупанты начали применять новую тактику с применением иранских дронов-камикадзе. Активно беспилотники используются на юге - в районе Одесской и Херсонской областей. Несмотря на это ВСУ пытаются продвигаться на южных рубежах, уничтожая переправы и тыловые позиции российских войск. В частности, за минувшие сутки снова был нанесен удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам в окрестностях Лимана: карта боев на утро

При этом сообщается, что оккупанты намерены подтянуть на юг новые силы, которые планируется собрать в рамках мобилизации в Крыму.

Напомним, по данным ISW, глава Кремля Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации.

При этом, как утверждает британская разведка, в рамках мобилизации Россия уже призвала несколько десятков тысяч человек без военного опыта. После минимальной подготовки их направят на украинский фронт.

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