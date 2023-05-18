ЗСУ продовжують просування в Донецькій області: оновлена карта боїв

За даними карти, українські захисники звільнили від росіян позиції під селом Сакко та Ванцетті.

Фото: просування ЗСУ під селом Сакко та Ванцетті (натисніть, щоб збільшити)

Також на карті можна помітити незначне просування бійців ЗСУ в районі села Кліщіївка, яке знаходиться на півдні від Бахмута.

Фото: успіхи українських військових біля Кліщівки (натисніть, щоб збільшити)

На інших ділянках фронту значних змін поки що не фіксується.