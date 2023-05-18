UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ продовжують просування в Донецькій області: оновлена карта боїв

Фото: українські військові продовжили поступ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли відтіснити росіян у районі села, яке знаходиться поблизу Соледара Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту DeepStateMAP.

За даними карти, українські захисники звільнили від росіян позиції під селом Сакко та Ванцетті.

Фото: просування ЗСУ під селом Сакко та Ванцетті (натисніть, щоб збільшити)

Також на карті можна помітити незначне просування бійців ЗСУ в районі села Кліщіївка, яке знаходиться на півдні від Бахмута.

Фото: успіхи українських військових біля Кліщівки (натисніть, щоб збільшити)

На інших ділянках фронту значних змін поки що не фіксується.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові відбили сьогодні, 18 травня, всі атаки росіян у Бахмуті. При цьому під містом є просування.

Також ми писали, що, за інформацією 3-ї окремої штурмової бригади, українські військові під час наступальних дій під Бахмутом створили плацдарм для подальшої деокупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутСоледарВійна Росії проти України