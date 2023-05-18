ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области: обновленная карта боев

Согласно данным карты, украинские защитники освободили от россиян позиции под селом Сакко и Ванцетти.

Фото: продвижение ВСУ под селом Сакко и Ванцетти (нажмите, чтобы увеличить)

Также на карте можно заметить незначительное продвижение бойцов ВСУ в районе села Клищиевка, которое находится на юге от Бахмута.

Фото: успехи украинских военных возле Клищиевки (нажмите, чтобы увеличить)

На других участках фронта значительных изменений пока не фиксируется.