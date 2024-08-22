ЗСУ продовжують операцію на Курському напрямку, є успіхи на деяких ділянках, - Генштаб

Сили оборони України 22 серпня продовжують ведення операції на Курському напрямку і мають успішні дії на деяких ділянках. Водночас, наші захисники і надалі стримують натиск ворога на фронтах в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Ворожі обстріли

Від початку доби держава-терорист завдала одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

Станом на 22:00, протягом доби на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районі Вовчанська. Також, на визначених відтинках фронту, українські воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення.

"Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідувати та поранили 69 загарбників, знищили танк, три артилерійських системи, 63 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та чотири - спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено сім артсистем, одну РСЗВ, три автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

14 разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Глушківка, Лозова та Андріївка підрозділи Сил оборони відбили десять атак. Ситуація напружена, триває чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити захисників України з позицій в районах Виїмки, Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку, де окупанти 12 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 11 боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Нью-Йорка.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 53 рази атакував українські позиції. В районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 122 військовослужбовця вбитими та 201 - пораненими. Знищено три автомобіля та артсистема. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще п’яти артилерійським системам, двом авто і трьом бойовим броньованим машинам противника", - зазначили у Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог теж досить активний - на цей час доби зафіксовано 19 ворожих атак. Українські захисники зупинили 16 з них. Тривають бої біля Карлівки. Також загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки і Красногорівки. Зазнали втрат.

На Времівському напрямку сьогодні агресор тричі штурмував передній край української оборони в напрямку Вугледара, також намагався просунутись з боку Володимирівки. Українські воїни жорстко зупинили всі атаки окупантів.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Також за ефективну бойову роботу Генштаб ЗСУ відзначив воїнів 65-ї окремої механізованої бригади.