ВСУ продолжают операцию на Курском направлении, есть успехи, - Генштаб

Силы обороны Украины 22 августа продолжают операцию на Курском направлении и имеют успешные действия на некоторых участках. В то же время, наши защитники и дальше сдерживают натиск врага на фронтах в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

С начала суток государство-террорист нанесло один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 556 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

По состоянию на 22:00 в течение суток на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений.

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции подразделений ВСУ в районе Волчанска. Также на определенных отрезках фронта украинские воины проводили активные действия для улучшения тактического положения.

"Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 69 захватчиков, уничтожили танк, три артиллерийских системы, 63 БпЛА, четыре единицы автомобильной и четыре - специальной техники. Кроме того, повреждены семь артсистем, одна РСЗО, три автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов" , - говорится в сообщении.

14 раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Глушковка, Лозовая и Андреевка подразделения Сил обороны отразили десять атак. Ситуация напряжена, длится четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах восьми разных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить защитников Украины с позиций в районах Выемки, Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия при поддержке штурмовой авиации вблизи Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении , где кафиры 12 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкая и Дружбы - 11 боеприкосновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нью-Йорка.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, на протяжении этих суток, агрессор 53 раза атаковал украинские позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки произошло более половины всех боестолкновений.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 122 военнослужащих убитыми и 201 - ранеными. Уничтожены три автомобиля и артсистема. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще пяти артиллерийским системам, двум авто и трем боевым бронированным машинам противника", отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении враг тоже достаточно активный - в настоящее время суток зафиксировано 19 вражеских атак. Украинские защитники остановили 16 из них. Продолжаются бои у Карловки. Также захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Понесли потери.

На Времивском направлении сегодня агрессор трижды штурмовал передний край украинской обороны в направлении Угледара, также пытался продвинуться с боку Владимировки. Украинские воины жестко остановили все атаки окупантов.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводились.

Также за эффективную боевую работу Генштаб ВСУ отметил воинов 65-й отдельной механизированной бригады.