ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій

Протягом останніх діб боєзіткнення точилися практично по всій лінії фронту. Російське опозиційне видання "Агенство" пише, що охоплена боями територія Курської області з цього понеділка нібито зросла на 10%.

ЗСУ вдалося розширити зону бойових дій приблизно з 1 050 до 1 150 кв. Про що вчора зокрема заявив головком ЗСУ Олександр Сирський, додавши, що просування вглиб території РФ становить 35 км й ЗСУ контролюють 82 населені пункти.

Фото: карти "Агенства" свідчать, що основний приріст зон боїв відбувся на межах Суджанського та Білівського районів, а також Коренівського та Глушківського (t.me/agentstvonews)

При цьому аналітики Інституту вивчення війни продовжують вважати, що українські сили доктринально не контролюють всю територію в межах заявленого просування. Але, на думку ISW, створення комендатури, ймовірно, дозволить Україні координувати військові дії в регіоні.

Вночі зазнала оновлень і карта українського проекту DeepState. На ній площа "звільненої" території в Курській області охоплює 507,76 кв км, а "сіра" - 640, 92 кв км. Примітно, що в сумі ця територія становить 1 148, 68 кв км, що близько до цифри, озвученої вчора головкомом Сирським.

Фото: DeepState відмітило н. п. Внезапне в Курській області, як такий, що контролюється ЗСУ (deepstatemap.live)

ISW тим часом пише про продовження боїв під Кореневим. Цікаво, що так звані російські воєнкори повідомляють про розбиту велику колону росіян під цим населеним пунктом, але фото не надають. За їх словами, окупанти знову повторили свою помилку, яка була під Рильськом (в ніч на 9 серпня ЗСУ, ймовірно, залпом із систем HIMARS, спалили купу ворожої техніки разом з особовим складом). Втім, наразі офіційних підтверджень цьому немає.

Примітно, що українськими Telegram-каналами вранці поширили фото бійця ЗСУ, який нібито перебуває у західній частині Коренево. Росіяни бідкаються, що саме Коренево блокує шлях на Рильськ, а захопивши Рильськ, українські сили "одразу залишать без постачання та підтримки купу прикордонних пунктів у тому районі".

Спираючись на геолокаційні кадри, аналітики пишуть, що ЗСУ нещодавно просунулися та діють у Сафонівці (за 28 км від міжнародного кордону).

Фото: Сафонівка є однією з найвіддаленіших точок від кордону паралельно н. п. Кромські Бики (understandingwar.org)

Тим часом Міноборони РФ пише про "продовження українських атак" поблизу Каучука (на північний схід від Коренево та за 27 км від міжнародного кордону).

Російські воєнкори також заявляють про перехід під контроль України села Бондарівка (на схід від Суджі). В ISW, посилаючись на опубліковані 15 серпня кадри з геолокацією вказують, що українські сили просувалися в межах цього населеного пункту.

Фото: зона бойових дій у Курській області продовжує зростати (svoboda.org)

Різняться версії росіян щодо н. п. Плехове (на південь від Суджі та за 2 км від міжнародного кордону). Одні стверджують, що українці контролюють усе поселення, а інші про повний контроль України.

Операція ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, що прорив кордону в Курській області РФ з боку Сумської стався 6 серпня 2024 року. Офіційно про операцію українське військово-політичне керівництво розповіло лише майже через тиждень.

Наразі ЗСУ продовжують своє просування, але на думку аналітиків, воно вже не таке стрімке через підтягування росіянами резервів. Однак вглиб країни-агресора Україна змогла вже просунутися на 35 км. Окрім того, в Курській області утворили військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Також обговорюється можливість організації гуманітарного коридору для цивільних росіян як в бік України, так і в бік РФ.