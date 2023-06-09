ЗСУ продовжують нищити склади РФ під Бахмутом: Сирський показав відео

"Триває робота на Бахмутському напрямку, де ворог перебуває в обороні", - сказав Сирський.

Він пояснив, що на відео видно, як українські військові, а саме 45 ОАБр, знищує гармату та польовий склад БК росіян.

Бої під Бахмутом

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Бахмутському напрямку.

Наразі росіяни стягують резерви та намагаються утримати займані позиції. Вони роблять спроби атакувати, але їм це не вдається.

Днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. За її словами, вони просунулися до 1100 метрів на різних ділянках.

До того ж вчора заступниця міністра оборони зазначала, що йшли бої за прифронтове селище Велика Новосілка у Донецькій області.

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