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ВСУ продолжают уничтожать склады РФ под Бахмутом: Сырский показал видео

Фото: ВСУ продолжают уничтожать склады РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают уничтожать пункты РФ на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

"Продолжается работа на Бахмутском направлении, где враг находится в обороне", - сказал Сырский.

Он пояснил, что на видео видно, как украинские военные, а именно 45 ОАБр, уничтожают пушку и полевой состав БК россиян.

Бои под Бахмутом

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Бахмутском направлении.

Сейчас россияне стягивают резервы и пытаются удержать занимаемые позиции. Они предпринимают попытки атаковать, но им это не удается.

На днях заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. По ее словам, они продвинулись до 1100 метров на разных участках.

К тому же вчера заместитель министра обороны отмечала, что шли бои за прифронтовый поселок Большая Новоселка в Донецкой области.

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