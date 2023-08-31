ЗСУ продовжують наступальні дії на сході та півдні, є певні успіхи, - Маляр

Ситуація на сході

На Лиманському напрямку тривають активні бойові дії. Там росіяни докладають чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, але безуспішно. Українські військові нищать противника та не дають реалізувати його плани.

На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіівці, Курдюмівці, Андріівці. Є певні успіхи, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на півдні

На південних напрямках триває наступальна операція Сил оборони. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз українці закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на півночі

Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону (“Брянськ”, "Курськ" та "Бєлгород") задля сковування наших військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій.

Загарбники продовжують обстріли населених пунктів з території РФ та проводять диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням держкордону.

Тактика росіян

У Східному угрупованні військ ЗСУ зазначали, що окупанти вдаються до різних тактик, щоб не дати українським захисникам просуватися.

Найбільшу увагу ворог концентрує на Лимано-Куп'янькому напрямку свою найбільшу увагу та намагається знайти слабкі місця. А на півночі Бахмута відбуваються лобові атаки - росіянами заважають захисникам просуватися вперед та звільняти території, використовуючи тактику штурмів.

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