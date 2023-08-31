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ВСУ продолжают наступательные действия на востоке и юге, есть определенные успехи, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута и на южных направлениях фронта. Защитники уже имеют определенные успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия. Там россияне прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но безуспешно. Украинские военные уничтожают противника и не дают реализовать его планы.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андриевке. Есть определенные успехи, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на юге

На южных направлениях идет наступательная операция Сил обороны. Есть определенные успехи, в частности, на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас украинцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на севере

Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы (“Брянск”, "Курск" и "Белгород") для сковывания наших войск и не допущения их переброски в районы активных боевых действий.

Захватчики продолжают обстрелы населенных пунктов с территории РФ и проводят диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением госграницы.

Тактика россиян

В Восточной группировке войск ВСУ отмечали, что оккупанты прибегают к разным тактикам, чтобы не дать украинским защитникам продвигаться.

Наибольшее внимание враг концентрирует на Лимано-Купьянском направлении и пытается найти слабые места. А на севере Бахмута происходят лобовые атаки - россиянам мешают защитникам продвигаться вперед и освобождать территории, используя тактику штурмов.

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