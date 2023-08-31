ВСУ продолжают наступательные действия на востоке и юге, есть определенные успехи, - Маляр

Украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута и на южных направлениях фронта. Защитники уже имеют определенные успехи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
На Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия. Там россияне прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но безуспешно. Украинские военные уничтожают противника и не дают реализовать его планы.
На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андриевке. Есть определенные успехи, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.
На южных направлениях идет наступательная операция Сил обороны. Есть определенные успехи, в частности, на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас украинцы закрепляются на достигнутых рубежах.
Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы (“Брянск”, "Курск" и "Белгород") для сковывания наших войск и не допущения их переброски в районы активных боевых действий.
Захватчики продолжают обстрелы населенных пунктов с территории РФ и проводят диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением госграницы.
В Восточной группировке войск ВСУ отмечали, что оккупанты прибегают к разным тактикам, чтобы не дать украинским защитникам продвигаться.
Наибольшее внимание враг концентрирует на Лимано-Купьянском направлении и пытается найти слабые места. А на севере Бахмута происходят лобовые атаки - россиянам мешают защитникам продвигаться вперед и освобождать территории, используя тактику штурмов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.