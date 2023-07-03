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Накопичувальний ефект: Подоляк дав прогноз, коли обвалиться російський фронт

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Україна, Понеділок 03 липня 2023 14:24
Накопичувальний ефект: Подоляк дав прогноз, коли обвалиться російський фронт Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дії ЗСУ призведуть до обвального обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць, півтора місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Зараз йде так назви на капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання в перший ешелон проходить", - сказав він.

За його словами, є проникнення в лінію оборони на кілометр-півтора по всій лінії фронту. Водночас збільшується інтенсивність роботи з тилової інфраструктури з інфраструктури підвезення

"І все це має дати накопичувальний ефект. У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться по всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо місяць, може бути півтора", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що Росія розуміє ставку у цій війні. За його словами, тут є практично все, що вони могли мобілізувати на сьогоднішній день, це понад 300 тисяч, дуже об'ємні мінні поля, дуже об'ємні інженерні конструкції.

"Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво", - додав Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. Минулого тижня звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні

Станом на ранок 3 липня загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 230 260 військових. За останню добу ЗСУ ліквідували 600 російських солдатів.

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