Знайшли слабку ділянку. Експерт пояснив важливість прориву ЗСУ біля Вербового

Українські військові знайшли слабку ділянку та прорвали лінію оборони окупантів поблизу населеного пункту Вербове у Запорізькій області. Далі українські війська можуть піти на Очеретувате.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

ЗСУ прорвали оборону росіян

Сьогодні телеканал CNN опублікував частину інтерв'ю з командувачем Таврійського напрямку Олександром Тарнавським, в якому він заявив про прорив лінії оборони росіян поблизу Вербового.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав командувач.

Як пояснив Мусієнко, після звільнення Роботиного українські сили продовжили наступати у двох напрямках: на захід (район Новопрокопівки, де тривають бої) та південний схід (Вербове). Це були пошуки слабкої ділянки в обороні ворога і її, за словами експерта, вдалося знайти.

"Росія намагалася врятувати ситуацію, перекидаючи на цей напрямок десантників, але вони були відбиті українськими силами. Росіянам не вдалося провести контратаки, а наші сили прорвали першу лінію оборони - дуже міцну та дуже укріплену", - зазначив він.

Далі - Очеретувате і Токмак

Тепер російські війська, за словами Мусієнка, змушені відходити південніше та вибудовувати основну лінію оборони в районі населеного пункту Очеретувате.

"Власне кажучи, ми вже зараз підходимо до того, що є потенціал боротьби за другу лінію оборони, плюс на деяких ділянках можливе застосування важкої техніки, тобто танків", - додав експерт.

Повернення контролю над Очеретуватим дасть українським військовим можливість зайти зі сходу на Токмак, пояснив Мусієнко, адже там перед ЗСУ відкриється оперативний простір з підходами до поки що окупованого міста.

"В цьому і є важливість Вербового. А далі все залежить від того, чи вистачить росіянам ресурсів для оборони. Може бути два сценарії: вони можуть посипатися через потужний удар ЗСУ або ЗСУ доведеться трохи довше поборотися за цю другу лінію оборони", - резюмував він.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, влітку українські військові почали наступальні дії на сході та півдні України, які продовжуються до сьогодні. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка поблизу Бахмута. До цього український прапор підняли над населеним пунктом Роботине на півдні.