ВСУ продолжают наступление в районе Вербового, - Генштаб
Украинские военные продолжают наступление в районе Вербового Запорожской области. ВСУ вытесняют противника с занятых ими позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию в районе Вербового Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах", - сообщили в Генштабе.
В штабе также сообщили, что противник нанес авиационный удар вблизи Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:
- Красное,
- Железнодорожное,
- Гуляйполе,
- Новоандреевка,
- Щербаки,
- Каменское Запорожской области.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, летом украинские военные начали наступательные действия на востоке и юге Украины, которые продолжаются до сих пор. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.
Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещеевка вблизи Бахмута. До этого украинский флаг подняли над населенным пунктом Работино на юге.
В понедельник, 18 сентября, в Министерстве обороны Украины заявляли, что с начала наступления на южном направлении украинские войска уже освободили 260 квадратных километров территории.
Однако, как заявлял командующий Тарнавский, наибольший прорыв в этом контрнаступлении будет тогда, когда ВСУ дойдут хотя бы до Токмака.
В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что на днях украинские военные нашли слабый участок и прорвали линию обороны оккупантов вблизи населенного пункта Вербовое.
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