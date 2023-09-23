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ВСУ продолжают наступление в районе Вербового, - Генштаб

Запорожская область, Суббота 23 сентября 2023 19:41
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ВСУ продолжают наступление в районе Вербового, - Генштаб Фото: ВСУ вытесняют противника с позиций (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают наступление в районе Вербового Запорожской области. ВСУ вытесняют противника с занятых ими позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию в районе Вербового Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах", - сообщили в Генштабе.

В штабе также сообщили, что противник нанес авиационный удар вблизи Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:

  • Красное,
  • Железнодорожное,
  • Гуляйполе,
  • Новоандреевка,
  • Щербаки,
  • Каменское Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, летом украинские военные начали наступательные действия на востоке и юге Украины, которые продолжаются до сих пор. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещеевка вблизи Бахмута. До этого украинский флаг подняли над населенным пунктом Работино на юге.

В понедельник, 18 сентября, в Министерстве обороны Украины заявляли, что с начала наступления на южном направлении украинские войска уже освободили 260 квадратных километров территории.

Однако, как заявлял командующий Тарнавский, наибольший прорыв в этом контрнаступлении будет тогда, когда ВСУ дойдут хотя бы до Токмака.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что на днях украинские военные нашли слабый участок и прорвали линию обороны оккупантов вблизи населенного пункта Вербовое.

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