UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ продовжують наступ в кількох областях. Бої тривають, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух і звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що перспектива цих бойових дій залишається очевидною:

  • все більше росіян намагається втекти;
  • усе більше втрат зазнає ворожа армія;
  • все більше розуміння того, що РФ зробила помилку, пішовши війною проти України.

"Це безглузда війна для Росії, в якій неможливо перемогти. Неможливо перемогти український народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - додав президент.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей - вести контрнаступні дії у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України