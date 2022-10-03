ВСУ продолжают наступление в нескольких областях. Бои продолжаются, - Зеленский

Украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Это бессмысленная война для России, в которой невозможно победить. Невозможно победить украинский народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что перспектива этих боевых действий остается очевидной:

Напомним, в Пентагоне рассказали, что ВСУ сейчас удается достигать своих стратегических целей - вести контрследующие действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

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