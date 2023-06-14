ЗСУ продовжують контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута та на 200 метрів на південь від Бахмута. Також за останню добу українські військові просунулися на 500-1000 м біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі.

Загалом із початку контрнаступальних операцій ЗСУ звільнили понад 100 квадратних кілометрів території. Російські джерела стверджували, що в ніч з 12 на 13 червня українські сили продовжували наземні атаки на південний захід від Орєхова та на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області.

Ключові висновки ISW:

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з 18 відомими російськими блогерами та військовими кореспондентами, щоб обговорити хід російського вторгнення в Україну.

Російські джерела стверджують, що внаслідок українського ракетного удару у Запорізькій області загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Горячов.

Російські війська продовжують наступальні дії на рубежі Авдіївка – Донецьк та перекидають додаткові сили з лівобережжя Херсонської області для посилення спрямування.

Російські сили провели обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

Контрнаступ ЗСУ

За офіційними повідомленнями, українські військові просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямах. За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів – три у Запорізькій області та чотири у Донецькій.

Повідомляється, що 13 червня українські військові в ході боїв змогли просунутися на південь від Бахмута, в районі Кліщіївки, а також у Запорізькій області.