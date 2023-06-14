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ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях, - ISW

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Среда 14 июня 2023 04:58
ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях, - ISW Фото: ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута. Также за последние сутки украинские военные продвинулись на 500-1000 м у административной границы Запорожской и Донецкой областей, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.

Всего же с начала контрнаступательных операций ВСУ освободили более 100 квадратных километров территории. Российские источники утверждали, что в ночь с 12 на 13 июня украинские силы продолжали наземные атаки юго-западнее Орехова и южнее Гуляйполя на западе Запорожской области.

Ключевые выводы ISW:

  • Президент РФ Владимир Путин встретился с 18 известными российскими блогерами и военными корреспондентами, чтобы обсудить ход российского вторжения в Украину.
  • Российские источники утверждают, что в результате украинского ракетного удара в Запорожской области погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.
  • Российские войска продолжают наступательные действия на рубеже Авдеевка – Донецк и перебрасывают дополнительные силы с левобережья Херсонской области для усиления направления.
  • Российские силы провели ограниченные наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Контрнаступление ВСУ

По официальным сообщениям, украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов – три в Запорожской области и четыре в Донецкой.

Сообщается, что 13 июня вкраинские военные в ходе боев смогли продвинуться южнее Бахмута, в районе Клещиевки, а также в Запорожской области.

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