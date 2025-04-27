ВСУ продолжают активные защитные действия в Курской области, - Зеленский
Украинская армия продолжает вести активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы государства.
Он проинформировал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. В частности, на многих направлениях ситуация остается сложной.
Только на середину этого дня на фронте состоялось уже почти 70 штурмов украинских позиций. Сейчас бои продолжаются, и враг продолжает попытки наступлений.
"Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", - рассказал Зеленский.
Также он добавил, что ситуация на фронте и реальная активность армии РФ доказывают, что имеющегося давления мира на Российскую Федерацию, чтобы война в Украине была прекращена - недостаточно. В уже скоро будет 50 дней, как Украина согласилась на полное прекращение огня.
"Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов относительно полного и безусловного прекращения огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта. Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной", - резюмировал президент Украины.
"Освобождение" Курской области
Напомним, вчера начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.
По его словам, войска РФ 26 апреля якобы заняли последний населенный пункт региона - село Горналь у границы с Украиной. Однако в Генштабе ВСУ вчера опровергли данную информацию, заявив, что в РФ выдают желаемое за действительное. Согласно сводкам и как уже подтвердил Владимир Зеленский, бои в Курской продолжаются.
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