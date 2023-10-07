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ВСУ продолжают контрнаступление и имеет продвижение на юг от Бахмута в районе Андреевки, - ISW

Суббота 07 октября 2023 04:22
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ВСУ продолжают контрнаступление и имеет продвижение на юг от Бахмута в районе Андреевки, - ISW Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Упорные бои продолжаются в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. ВСУ имеют продвижение на запад Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Украинские силы продолжают успешные наступательные действия к югу от Бахмута в районе Андреевки. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к границе деревьев между Роботиным и Вербовым, это примерно в 6 км юго-восточнее Роботиного.

Действующие в этом районе добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания" утверждают, что украинские силы постепенно передвигают линию фронта ближе к Вербову. Небольшие группы украинской пехоты продолжали атаковать российские позиции на линии Копани-Роботино, что в 5 км северо-западнее Роботиного. ВСУ продолжают атаки вблизи Вербового и Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова).

Кроме того, в странские войска готовятся к наступательным действиям в течение осенне-зимнего периода. Однако потребности в обеспечении ВСУ растут, а дожди и туманы могут усложнить использование беспилотников, тактической и армейской авиации, украинские силы будут продолжать борьбу зимой.

Бои под Бахмутом

Украинские военные продолжают давить на врага на южном фланге Бахмутского направления. Там недавно были освобождены населенные пункты Андреевка и Клещиевка.

Стоит отметить, что на прошлой неделе ВСУ сообщили об обострении бои у железной дороги под Бахмутом.

Как объясняли военные, Андреевка и Клещиевка расположены на высоте, а сама железная дорога – в низине, поэтому украинские защитники могут артиллерией поражать российские подразделения и технику.

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