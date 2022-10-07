ЗСУ продемонстрували роботу українських дронів-камікадзе

Українські військові застосовують дрони-камікадзе для того, аби руйнувати оборону російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього, зокрема, наносять точні і потужні удари по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів ("дронів-камікадзе"), - сказано в повідомленні.

При цьому українські захисники б’ють саме по військовим цілям противника, оскільки цінують життя своїх співгромадян.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вперше атакували дронами-камікадзе Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога постраждав цивільний.

Вчора ЗСУ збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.

Про те, що відомо про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія застосовує проти України, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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