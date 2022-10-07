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ВСУ продемонстрировали работу своих дронов-камикадзе

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Пятница 07 октября 2022 19:50
ВСУ продемонстрировали работу своих дронов-камикадзе Фото: ВСУ продемонстрировали работу украинских дронов-камикадзе (AeroVironment Inc)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные применяют дроны-камикадзе для того, чтобы разрушать оборону российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

"Продвигаясь на разных участках фронта, наши воины сначала уничтожают оборону противника. Для этого, в частности, наносят точные и мощные удары по укрепрайонам врага с помощью баражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе"), - говорится в сообщении.

При этом украинские защитники бьют именно по военным целям противника, поскольку ценят жизнь своих сограждан.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты впервые атаковали дронами-камикадзе Запорожье. В результате атаки врага пострадал гражданский.

Вчера ВСУ сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.

О том, что известно об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия применяет против Украины, - читайте в материале РБК-Украина.

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