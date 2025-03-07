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У ЗСУ призначили радницю з гендерних питань

Україна , П'ятниця 07 березня 2025 11:59
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У ЗСУ призначили радницю з гендерних питань Фото: Оксана Григор'єва (t me GeneralStaffZSU)
Автор: Наталія Юрченко

У Збройних силах України призначили радницю з гендерних питань. Нею стала громадська діячка Оксана Григор'єва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Посаду радниці запроваджено з метою забезпечення взаємної координації між родами та видами військ та Міноборони України, а також розробки та реалізації комплексної гендерної стратегії в ЗСУ.

"Гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО", - йдеться у повідомленні.

Оксана Григор'єва раніше обіймала посаду радниці з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Жінки у ЗСУ

Станом на першу половину 2024 року загальна чисельність жінок у Збройних силах України становила близько 70 тисяч осіб. За даними Міноборони, з них 47,2 тисячі - військовослужбовиці, 6,5 тисяч перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч жінок знаходяться на лінії зіткнення.

Минулого місяця у Міністерстві оборони повідомляли, що жінок, які цікавляться службою в армії, стає також більше.

Більше про військовий облік жінок та які зміни були запроваджені - у матеріалі РБК-Україна.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ
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