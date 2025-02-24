Жінок, готових долучитись до Сил оборони України, стало більше: в яких областях

Жінок, які цікавляться службою в армії, в Україні стає більше (фото: facebook.com/NATO)

Мобілізація в Україні триває і до центрів рекрутингу звертається все більше військовозобов'язаних громадян. При цьому жінок, які цікавляться службою в армії, стає також більше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Результати роботи центрів рекрутингу в Україні У МОУ розповіли, що в Україні побільшало жінок, які цікавляться службою в армії. "Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%", - уточнили в міністерстві. Зазначається, що найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано: у Чернівецькій області - 43%;

у Хмельницькій області - 42%;

у Тернопільській області - 37. В яких областях служити хочуть найбільше жінок (інфографіка: mod.gov.ua) В цілому, згідно з інформацією Міноборони, від початку роботи центрів рекрутингу української армії, до них звернулися 42 366 громадян. При цьому впродовж минулого тижня - 1 064 особи. Кількість звернень громадян до центрів рекрутингу (інфографіка: mod.gov.ua) Повідомляється також, що серед всіх звернень найбільший попит мають посади: операторів БПЛА;

водіїв;

стрілецькі спеціальності. Насамкінець, до топ-5 регіонів з найбільшою кількістю осіб, які долучились до лав Сил оборони, увійшли: місто Київ;

Львівська область;

Харківська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область. З яких регіонів до Сил оборони долучилось найбільше людей (інфографіка: mod.gov.ua)