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В ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам

Украина, Пятница 07 марта 2025 11:59
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В ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам Фото: Оксана Григорьева (t me GeneralStaffZSU)
Автор: Наталья Юрченко

В Вооруженных силах Украины назначили советницу по гендерным вопросам. Ею стала общественный деятель Оксана Григорьева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Должность советника введена с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и Минобороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВСУ.

"Гендерное равенство является частью Стратегии национальной безопасности Украины и одной из целей устойчивого развития. Внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО", - говорится в сообщении.

Оксана Григорьева ранее занимала должность советника по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.

Женщины в ВСУ

По состоянию на первую половину 2024 года общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляла около 70 тысяч человек. По данным Минобороны, из них 47,2 тысячи - военнослужащие, 6,5 тысячи находятся на руководящих должностях, а около 4 тысяч женщин находятся на линии соприкосновения.

В прошлом месяце в Министерстве обороны сообщали, что женщин, которые интересуются службой в армии, становится также больше.

Больше о воинском учете женщин и какие изменения были введены - в материале РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ
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