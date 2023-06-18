ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю, - ОК "Південь"

Зранку, 18 червня, українські військові "приземлили" черговий БпЛА типу Zala над Херсонською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Як відзначає командування, протягом ночі було знищено три БпЛА росіян:
"Ранком над Херсонщиною знищено черговий БпЛА типу Zala", - пише пресслужба.
За минулу добу наша ППО знищила:
Зокрема було "приземлено" сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.