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ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Херсонською областю (wikinews.org)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 18 червня, українські військові "приземлили" черговий БпЛА типу Zala над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Як відзначає командування, протягом ночі було знищено три БпЛА росіян:

  • розвідник оперативно-тактичного рівня над Миколаївською областю;
  • 2 Shahed-136 над Криворіжжям;

"Ранком над Херсонщиною знищено черговий БпЛА типу Zala", - пише пресслужба.

Робота ППО минулої доби

За минулу добу наша ППО знищила:

Зокрема було "приземлено" сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

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