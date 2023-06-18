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Сили ППО знищили 2 гелікоптери та 12 дронів росіян

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Україна, Неділя 18 червня 2023 08:12
Сили ППО знищили 2 гелікоптери та 12 дронів росіян Фото: сили ППО знищили 2 гелікоптери та 12 дронів росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони за минулу добу та сьогодні збили два ворожих гвинтокрили. Також захисники "приземлили" 12 дронів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Українські захисники знищили два ударні вертольоти Ка-52. Крім того, сили ППО збили чотири дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 та один російський "Ланцет".

Також за минулу та поточну добу військові знищили сім ворожих розвідувальних безпілотників типу "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та "Supercam".

Повітряні Сили додають, що за добу авіація здійснила десятки вильотів, щоб вдарити по позиціях ворога та прикрити захисників на землі. Авіація завдала ударів по позиціях, тилах, скупченнях живої сили противника.

Нічна атака

Нагадаємо, близько опівночі у східних та південних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, а також про загрозу ударів дронами.

Пізніше стало відомо, що Росія намагалася атакувати Дніпропетровську область іранськими "Шахедами". Сили ППО збили два ворожі дрони, влучань не зафіксовано.

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