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ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Херсонской областью, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Херсонской областью (wikinews.org)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 18 июня, украинские военные приземлили очередной БпЛА типа Zala над Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Как отмечает командование, в течение ночи было уничтожено три БПЛА россиян:

  • разведчик оперативно-тактического уровня над Николаевской областью;
  • 2 Shahed-136 над Криворожьем;

"Утром над Херсонской областью уничтожен очередной БпЛА типа Zala", - пишет пресс-служба.

Работа ПВО за прошедшие сутки

За прошедшие сутки наша ПВО уничтожила:

В частности, было "приземлено" семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

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