ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Херсонской областью, - ОК "Юг"

Утром, 18 июня, украинские военные приземлили очередной БпЛА типа Zala над Херсонской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
Как отмечает командование, в течение ночи было уничтожено три БПЛА россиян:
"Утром над Херсонской областью уничтожен очередной БпЛА типа Zala", - пишет пресс-служба.
За прошедшие сутки наша ПВО уничтожила:
В частности, было "приземлено" семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
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