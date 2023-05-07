Вчора, 6 травня, о 21:30 українські воїни приземлили "Шахед-136" в районі населеного пункту Суха Калина Дніпропетровської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Схід".
Зазначається, що вдень перед цим також ще один БПЛА було знищено в районі населеного пункту Слов'янка Донецької області. Ймовірно, це був "Орлан".
"Слід зазначити, що влучна робота наших ППО не можлива без фахівців радіотехнічних військ. Вони на сьогодні є не тільки "очами" для зенітних ракетних підрозділів, а і на власному рахунку мають вагому кількість збитих ворожих цілей", - пише командування.
Фото: ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю (facebook.com/pvkshid)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, цієї ночі, 7 травня, українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник над Київською областю.
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