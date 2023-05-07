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ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю

Фото: ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 6 травня, о 21:30 українські воїни приземлили "Шахед-136" в районі населеного пункту Суха Калина Дніпропетровської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Схід".

Зазначається, що вдень перед цим також ще один БПЛА було знищено в районі населеного пункту Слов'янка Донецької області. Ймовірно, це був "Орлан".

"Слід зазначити, що влучна робота наших ППО не можлива без фахівців радіотехнічних військ. Вони на сьогодні є не тільки "очами" для зенітних ракетних підрозділів, а і на власному рахунку мають вагому кількість збитих ворожих цілей", - пише командування.

Фото: ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю (facebook.com/pvkshid)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, цієї ночі, 7 травня, українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник над Київською областю.

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