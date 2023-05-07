Отмечается, что днем ранее еще один БПЛА был уничтожен в районе населенного пункта Славянка Донецкой области. Вероятно, это был "Орлан".

"Следует отметить, что точная работа наших ПВО не возможна без специалистов радиотехнических войск. Они на сегодняшний день являются не только "глазами" для зенитных ракетных подразделений, но и на собственном счету имеют весомое количество сбитых вражеских целей", - пишет командование.

Фото: ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Днепропетровской областью (facebook.com/pvkshid)