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ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Днепропетровской областью

Фото: ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 6 мая, в 21:30 украинские воины приземлили "Шахед-136" в районе населенного пункта Сухая Калина Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу воздушного командования "Восток".

Отмечается, что днем ранее еще один БПЛА был уничтожен в районе населенного пункта Славянка Донецкой области. Вероятно, это был "Орлан".

"Следует отметить, что точная работа наших ПВО не возможна без специалистов радиотехнических войск. Они на сегодняшний день являются не только "глазами" для зенитных ракетных подразделений, но и на собственном счету имеют весомое количество сбитых вражеских целей", - пишет командование.

Фото: ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Днепропетровской областью (facebook.com/pvkshid)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью, 7 мая, украинские военные обнаружили и уничтожили российский разведывательный беспилотник над Киевской областью.

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