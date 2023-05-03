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ЗСУ "приземлили" чотири ворожих БПЛА на півдні України

Фото: ЗСУ "приземлили" чотири ворожих БПЛА на півдні України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові збили 4 російських безпілотних літальних апаратів в Миколаївській й Херсонській областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Серед знищених БПЛА:

  • 2 ударних БПЛА "Ланцет";
  • 1 БПЛА "Мерлін-ВР";
  • 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"Відзначаємо результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади". - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі ворог вдався до нічної атаки "Шахедами" по території України. Нашим воїнам вдалось збити 21 з 26 запущених БПЛА.

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