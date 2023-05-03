ЗСУ "приземлили" чотири ворожих БПЛА на півдні України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі ворог вдався до нічної атаки "Шахедами" по території України. Нашим воїнам вдалось збити 21 з 26 запущених БПЛА.

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