ЗСУ "приземлили" чотири ворожих БПЛА на півдні України

Українські військові збили 4 російських безпілотних літальних апаратів в Миколаївській й Херсонській областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Серед знищених БПЛА:
"Відзначаємо результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади". - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі ворог вдався до нічної атаки "Шахедами" по території України. Нашим воїнам вдалось збити 21 з 26 запущених БПЛА.
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