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ВСУ "приземлили" четыре вражеских БПЛА на юге Украины

Фото: ВСУ "приземлили" четыре вражеских БПЛА на юге Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные сбили 4 российских беспилотных летательных аппарата в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Среди уничтоженных БПЛА:

  • 2 ударных БПЛА "Ланцет";
  • 1 БПЛА "Мерлин-ВР";
  • 1 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Отмечаем результативную боевую работу воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью враг прибег к ночной атаке "Шахедами" по территории Украины. Нашим воинам удалось сбить 21 из 26 запущенных БПЛА.

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