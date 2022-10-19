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ЗСУ "приземлили" бойовий вертоліт окупантів в Херсонській області

Фото: Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни збили бойовий вертоліт росіян Ка-52 в Бериславському районі Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Південь".

Вертоліт було збито близько о 10:30.

"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонської області підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - пише пресслужба командування.

Фото: ЗСУ "приземлили" бойовий вертоліт окупантів в Херсонській області (facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші військові також знищили ще один російський штурмовик Су-25.

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