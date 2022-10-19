Українські воїни збили бойовий вертоліт росіян Ка-52 в Бериславському районі Херсонської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Південь".
Вертоліт було збито близько о 10:30.
"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонської області підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - пише пресслужба командування.
Фото: ЗСУ "приземлили" бойовий вертоліт окупантів в Херсонській області (facebook.com/kpszsu)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші військові також знищили ще один російський штурмовик Су-25.
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