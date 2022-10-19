ВСУ "приземлили" боевой вертолет оккупантов в Херсонской области

Украинские воины сбили боевой вертолет россиян Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу воздушного командования "Юг".
Вертолет был сбит около 10:30.
"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - пишет пресс-служба командования.
Фото: ВСУ "приземлили" боевой вертолет кафиров в Херсонской области (facebook.com/kpszsu)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши военные также уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.
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