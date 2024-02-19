ЗСУ представили нового командувача Об’єднаних Сил. Що про нього відомо

Кадрова перестановка у командуванні відбулась ще 11 лютого, тоді президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Наєва та призначив на його місце Сергія Содоля.

До призначення Содоль обіймав посаду командувача Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Содоль відповідав за оборону на одній з найскладніших ділянок фронту.

Юрій Содоль народився 26 грудня 1970 року в Чугуєві, Харківської області, у родині військових. Свою освіту він отримав у Маріуполі, Донецької області, закінчивши середню школу у 1988 році. Тоді ж вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища, де завершив навчання у 1992 році.

Він також успішно закінчив Національну академію оборони України у 2002 році, за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ.

У 2003 році він розпочав службу в Десантних військах ЗС України Юрій Содоль розпочав. А у 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

З 2014 року Содоль воює проти Росії. Спочатку на посаді командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Содоль очолював військові операції в найгарячіших точках: бої за Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого.

У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду Командувача Морської піхоти ВМС ЗС України.

У лютому 2022 року Содоля було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою, Донецької області. Він там організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки противника. Це дало змогу врятувати життя сотням військових. Він також брав участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Сьогодні стало відомо, що генерал-лейтенанта Олександра Павлюка призначили командувачем Сухопутних військ. До цього він був першим обіймав посаду першого заступника міністра оборони і був звільнений напередодні.

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