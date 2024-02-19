ВСУ представили нового командующего Объединенных Сил. Что о нем известно

Кадровая перестановка в командовании произошла еще 11 февраля, тогда президент Владимир Зеленский уволил с этого поста Сергея Наева и назначил на его место Сергея Содоля.

До назначения Содоль занимал должность командующего Морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Еще с первых дней полномасштабного вторжения России Содоль отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве, Харьковской области, в семье военных. Свое образование он получил в Мариуполе Донецкой области, окончив среднюю школу в 1988 году. Тогда же поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.

Он также успешно окончил Национальную академию обороны Украины в 2002 году по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск.

В 2003 году он начал службу в Десантных войсках ВС Украины Юрий Содоль. А в 2007 году был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

С 2014 года Содоль сражается против России. Сначала в должности командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Содоль возглавлял военные операции в самых горячих точках: бои за Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево.

В 2015 году Содоля назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а с марта 2018 года он занимал должность Командующего Морской пехоты ВМС ВС Украины.

В феврале 2022 года Содоля был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкой области. Он там организовал успешное контрнаступление и вывел людей из-под атаки противника. Это дало возможность спасти жизнь сотням военных. Он также участвовал в обороне Мариуполя.

В 2023 году Содоль возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

Перестановки в ВСУ

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

Сегодня стало известно, что генерал-лейтенант Александр Павлюк был назначен командующим Сухопутными войсками. До этого он первым занимал должность первого заместителя министра обороны и был уволен накануне.

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