В ЗСУ пояснили важливість формування першої у світі ударної роти БПЛА

Застосування БПЛА значно розширює можливості розвідки. Це допомагає зберегти життя наших воїнів та знищувати ворога на відстанях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
"Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки. З повітря можна добре побачити бойовий порядок противника, саме ті, як кажуть, жирні цілі по яких необхідно нанести ураження передаючи цю розвідувальну інформацію на засоби вогневого ураження", - пояснив Наєв.
За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, вирішення створити ударну роту БПЛА є великим кроком, оскільки безпілотні апарати зможуть виконувати завдання не наражаючи наших воїнів на небезпеку.
Водночас ударна рота дозволить більш швидко просуватись під час наступальних дій й знизить бойовий потенціал ворога.
"Це зберігає життя наших воїнів й нищить ворогів на тих відстанях, на яких це дозволяє робити", - додав Наєв.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні тим часом створять перші у світі ударні роти БПЛА у складі Збройних сил України.
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