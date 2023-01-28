В ВСУ объяснили важность формирования первой в мире ударной роты БПЛА

Применение БПЛА существенно расширяет способности разведки. Это помогает сохранить жизнь наших воинов и уничтожать врага на расстояниях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.
"Применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов значительно расширяют возможности разведки. С воздуха можно хорошо увидеть боевой порядок противника, именно те, как говорят, жирные цели по которым необходимо нанести поражение передавая эту разведывательную информацию на средства огневого поражения", - пояснил Наев.
По словам командующего Объединенных сил ВСУ, решение создать ударную роту БПЛА является большим шагом, поскольку беспилотные аппараты смогут выполнять задачи не подвергая наших воинов опасности.
В то же время ударная рота позволит более быстро продвигаться во время наступательных действий и снизит боевой потенциал врага.
"Это сохраняет жизни наших воинов и уничтожает врагов на тех расстояниях, на которых это позволяет делать", - добавил Наев.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в это время создадут первые в мире ударные роты БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.
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