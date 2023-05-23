У ЗСУ пояснили, навіщо Пригожин збрехав про взяття Бахмута

"Мотиви заяви Пригожина не складно зрозуміти, якщо подивитись наші попередні аналізи", - сказав він.

Як зазначив Череватий, раніше повідомлялося, що у "вагнерівців" дуже великі втрати і закінчується особовий склад, на відміну від боєприпасів. Хоча у них немає снарядного голоду - у них серйозні проблеми з людьми, поповнювати немає звідки, втрати величезні.

"Відтак, щоб, напевно, зберегти залишки свого особового складу та репутації, йому нічого не залишається, крім того, щоби придумати таку спеціальну інформаційну операцію: мовляв, я вже переміг і йду, а далі хай розбирається регулярна армія, яку він сам же критикує і каже, що вона ні на що не здатна. Ось така країна сюрреалізму", - сказав речник.

Череватий зазначив, що Пригожин - "не великий воєначальник, але загалом не дурна людина". І його радники серед силовиків щодня звітують про втрати та дають якісь розвіддані.

"Він правильно склав два фактори. Наприклад, за минулу добу в них 120 вбитих та 144 поранених, тобто рота вбитих і рота поранених - це дуже багато. Тому він розуміє, що час уже тікає і залишки його головного капіталу - ПВК, завдяки якій він хотів здобути якусь політичну суб'єктність - вичерпуються. Усі його "фріковські" заяви протягом останніх місяців - це якраз результат його розуміння, що "Вагнер" закінчується", пояснив Череватий.

Речник нагадав, що частина доходу Пригожина - це якраз операції в країнах, де є локальні конфлікти і де є можливості заробляти на нафті, газі, алмазах.

"Але у нього є і важливіша мета. Чимало аналітиків каже, що Росія наближається до великої смути. І кожна солідна людина там прагне створити свою ПВК. У нього вона вже є і в нього вона поки що найпотужніша, навіть попри ті втрати, що їм нанесли. Якщо йому вдасться зараз втекти з Бахмута, то в нього будуть найсильніші бойовики. Зараз їх можна прирівняти до армії середньостатистичної армій країн Центральної чи Східної Європи. Тому йому хочеться зберегти один із найпотужніших своїх активів, який допоможе йому відстояти свій бізнес, життя і майбутнє", - додав Череватий.