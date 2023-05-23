В ВСУ объяснили, зачем Пригожин солгал о взятии Бахмута

"Мотивы заявления Пригожина не сложно понять, если посмотреть наши предварительные анализы", - сказал он.

Как отметил Череватый, ранее сообщалось, что у "вагнеровцев" очень большие потери и заканчивается личный состав, в отличие от боеприпасов. Хотя у них нет снарядного голода, у них серьезные проблемы с людьми, восполнять неоткуда, потери огромны.

"Следовательно, чтобы, наверное, сохранить остатки своего личного состава и репутации, ему ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит, что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма", - сказал спикер.

Череватый отметил, что Пригожин - "не большой военачальник, но вообще не глупый человек". И его советники среди силовиков ежедневно отчитываются о потерях и дают какие-то разведданные.

"Он правильно составил два фактора. Например, за минувшие сутки у них 120 убитых и 144 раненых, то есть рота убитых и рота раненых - это очень много. Поэтому он понимает, что время уже уходит и остатки его главного капитала - ЧВК, благодаря которой он хотел получить какую-то политическую субъектность, - исчерпываются. Все его "фриковские" заявления в последние месяцы - это как раз результат его понимания, что "Вагнер" заканчивается", пояснил Череватый.

Спикер напомнил, что часть дохода Пригожина - это как раз операции в странах, где есть локальные конфликты и где есть возможности зарабатывать на нефти, газе, алмазах.

"Но у него есть и более важная цель. Многие аналитики говорят, что Россия приближается к большой смуте. И каждый солидный человек там стремится создать свой ЧВК. У него она уже есть и у него она пока самая мощная, даже несмотря на те потери, которые им нанесли. Если ему удастся сейчас бежать из Бахмута, то у него будут сильнейшие боевики. Сейчас их можно приравнять к армии среднестатистической армий стран Центральной или Восточной Европы. Поэтому ему хочется сохранить один из самых мощных своих активов, который поможет ему отстоять свой бизнес, жизнь и будущее", - добавил Череватый.