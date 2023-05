Місто знищено вщент. NYT показали Бахмут на відео, зняте безпілотником

Зазначається, що кадри з дрона були зняті минулої п'ятниці. Так, було знято спалені будівлі, зруйновані школи та вкриті воронками парки Бахмута.

Колись мирне місто, відоме своїми соляними списами та шампанським, "значною мірою" зараз стало згарищем.

"Те, що виглядає як ранковий серпанок, що розповзається по зруйнованому горизонту, насправді є їдким димом, який важко висів після ще однієї ночі нещадного артилерійського обстрілу", - йдеться в публікації.

Bakhmut is where the longest and bloodiest bitva of the Ukraine war raged for months. Drone footage, як The New York Times, captured the scorched buildings, destroyed schools і cratered parks що тепер define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT