Росія хоче взяти Бахмут до 9 травня, - джерела

Москва поставила собі черговий дедлайн з окупації Бахмута - 9 травня. А потім, за однією з версій, російський диктатор Володимир Путін може оголосити на цій "переможній ноті" про закінчення війни: мовляв, "всі цілі "сво" виконані, українська армія розбита".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним" .

Як зізнаються співрозмовники видання, певна логіка у цьому є. Справа в тому, що не факт, що, взявши Бахмут, росіяни будуть здатні фізично продовжувати наступ. Після виснажливих боїв за сєвєродонецьку агломерацію минулого літа просування противника забуксувало на місяці. Далі, після українського наступу, Росія почне лише втрачати окуповані території. Тобто з боку Москви "закінчення війни" стане спробою зафіксувати те, що вони забрали.

Якщо Росія оголосить про завершення війни до наступу ЗСУ, є ризик, що світові лідери переконуватимуть Київ розпочати переговори замість військової операції. Тим більше, що політиків, які виступають за мир не в інтересах України, не стає менше.

Якщо ж Кремль заявить про те, що закінчує війну і хоче переговорів, коло "миротворців" лише розшириться. Саме тому завдання України - утримувати оборону Бахмута і не дати Москві хоч якоїсь "перемоги" принаймні до початку нашого наступу.

Як повідомлялось, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ворог кидає у бій нові штурмові групи "Вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників. Проте взяти Бахмут їм не вдається, а на деяких ділянках ЗСУ успішно контратакують.

Нагадаємо, раніше спікер Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що бої на деяких ділянках фронту на сході України йдуть на мінімальних відстанях. Йдеться про 100, а в деяких випадках про 50 метрів.