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Скільки росіян воює в районі Бахмута: відповідь ЗСУ

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Бахмут, Понеділок 01 травня 2023 08:41
Скільки росіян воює в районі Бахмута: відповідь ЗСУ Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

На Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів. При цьому до боїв ворог залучив десятки танків та 450 бронемашин.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним".

"На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини", - розповів виданню речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, втрати окупантів у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня.

Нагадаємо, що найгарячіші бої тривають на Сході, де епіцентром залишається Бахмут.

Додамо, як заявляли в Міноборони, ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси.

При цьому на Бахмутському напрямку українським воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

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