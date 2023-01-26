У ЗСУ пояснили, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони

Російським військам важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого.

За його словами, військово-політичне керівництво загарбника поставило собі за мету, - окупувати Луганську та Донецьку області і показати це як проміжні цілі так званої "СВО". Тому для подальшого просування ворогові необхідно прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

"Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою вкинути збентеження і зневіру в наше суспільство і підняти настрій у російському суспільстві", - додав Черевий.