В ВСУ объяснили, почему Бахмут и Угледар являются важными узлами обороны

Российским войскам важно прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск и Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого.

По его словам, военно-политическое руководство захватчика поставило перед собой цель, - оккупировать Луганскую и Донецкую области и показать это как промежуточные цели так называемой "СВО". Поэтому для дальнейшего продвижения, врагу необходимо прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

"Враг очень удачно вел информационные операции с целью чтобы вбросить "смятение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе", - добавил Череватый.