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В ВСУ объяснили, почему Бахмут и Угледар являются важными узлами обороны

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Донецкая область, Четверг 26 января 2023 15:30
В ВСУ объяснили, почему Бахмут и Угледар являются важными узлами обороны Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый (facebook.сом/Serhii.Cherevatyi)
Автор: Руслан Гаращенко

Российским войскам важно прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск и Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого.

По его словам, военно-политическое руководство захватчика поставило перед собой цель, - оккупировать Луганскую и Донецкую области и показать это как промежуточные цели так называемой "СВО". Поэтому для дальнейшего продвижения, врагу необходимо прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

"Враг очень удачно вел информационные операции с целью чтобы вбросить "смятение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе", - добавил Череватый.

Напомним, как сообщали в Минобороны Украины, российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Также сообщалось, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.

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