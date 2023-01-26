В ВСУ объяснили, почему Бахмут и Угледар являются важными узлами обороны
Российским войскам важно прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск и Покровск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого.
По его словам, военно-политическое руководство захватчика поставило перед собой цель, - оккупировать Луганскую и Донецкую области и показать это как промежуточные цели так называемой "СВО". Поэтому для дальнейшего продвижения, врагу необходимо прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.
"Враг очень удачно вел информационные операции с целью чтобы вбросить "смятение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе", - добавил Череватый.
Напомним, как сообщали в Минобороны Украины, российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
Также сообщалось, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.
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